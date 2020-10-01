Глушаков перешел в «Химки»

Футболист Денис Глушаков решил уйти из «Ахмата» и подписал договор с «Химками». За подмосковный клуб спортсмен будет выступать до конца сезона.

«Денис Глушаков подписал контракт с „Химками“. <…> Контракт с новичком рассчитан до конца сезона», — сообщила пресс-служба ФК «Химки» в Instagram.

Перед подписанием бумаг с Глушаковым клуб расторгнул контракт с Александром Ломовицким. Футболист теперь вернется в «Спартак».

«По взаимному соглашению сторон расторгнуто арендное соглашение с Александром Ломовицким, который возвращается в „Спартак“», — пояснили в «Химках».

Об уходе их «Ахмата» Глушаков сообщил в начале августа. Тогда он заявил, что «пришло время двигаться дальше». Сейчас Денису Глушакову 33 года. За свою профессиональную футбольную карьеру он успел выйти на поле в составе «Локомотива» и «Спартака», с которым стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. За «Ахмат» Глушаков стал играть в 2019 году. Всего спортсмен провел более 300 матчей в премьер-лиге и 57 матчей в сборной России.