Глушаков отказался продлевать контракт с «Ахматом»

По данным издания, Глушаков возвращается в столицу, где намерен продолжить футбольную карьеру. Ранее появилась информация, что он хочет перейти в «Динамо» или вернуться в «Спартак», за который он играл с 2013 по 2019 годы. В минувшем сезоне Глушаков провел за «Ахмат» 24 матча, забил четыре года и отметился одной голевой передачей.