Спорт 16 февраля 2023, 00:02 Глебов разъяснил свой отказ уходить из «Ростова» в «Спартак»

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Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, почему предпочел остаться в своей команде и не переходить в стан московского «Спартака». Полузащитника процитировал RT.

По словам Глебова, в его понимании не все решают деньги.

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«Есть еще какие-то дружеские, рабочие моменты. Я считаю, что все должно быть так, чтобы через год-два мы увиделись, смогли пожать друг другу руки и пообщаться спокойно», — признался футболист.

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В текущем сезоне хавбеку удалось забить четыре гола и отметиться четырьмя результативными передачами в 22 играх. Его соглашение с «Ростовом» рассчитано до конца июня следующего года.