Главы спортивных федераций оценили режим самоизоляции

Председатель Комиссии спортсменов при Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Алена Леонова пояснила, что готова следовать всем требованиям по самоизоляции.

«У нас каток закрывается в субботу и, в принципе, после этого делать будет нечего, поэтому буду сидеть дома и по возможности не выходить на улицу», — подчеркнула она.

Заместитель руководителя Федерации бокса Санкт-Петербурга Джамбулат Мутаев рассказал о том, как в боксе решили вопрос карантина.

«Мы все это выполняем, отправили детей к родителям. Тренеры занимаются c группой мастеров индивидуально. Ждем, что будет происходить дальше, и ожидаем дальнейших указаний. У нас все соревнования остановлены, поэтому нам остается только ждать», — пояснил Мутаев.

Вице-президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга Василий Каменев заявил, что проведение ледовых тренировок приостановили до 12 апреля.

«С сегодняшнего дня хоккейные школы закрыты, тренировки отменены до особого распоряжения. Пока это 12 апреля. Сами все тоже подчиняемся — я лично завтра уеду на дачу и буду издали наблюдать за новостями», — заметил он.

Председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Сергей Гутников уточнил, что два постановления правительства Ленинградской области регулируют работу спортивных федераций Санкт-Петербурга.

«Их подписал губернатор Беглов. Это 123 постановление и 156 постановление. Согласно этим документам, вся спортивная деятельность на территории Санкт-Петербурга прекращается, включая тренировочные занятия. Исключениями являются две группы — ССМ [совершенствования спортивного мастерства] и ВСМ [высшего спортивного мастерства]. И это только члены сборной команды, поэтому государственные учреждения спортивной направленности прекратили свою деятельность. С точки зрения тренировочной деятельности — это сложно и трудно, а с точки зрения соревновательной — здесь есть постановления Минспорта РФ. Благодаря ему у нас в Санкт-Петербурге остановлена вся спортивная деятельность до 30 апреля, включая клубы и фитнес-центры», — заключил Гутников.

Двукратный чемпион мира по паралимпийскому фехтованию Олег Гавриленков продолжил тренировки, но заметил изоляцию других коллег.

«Такие люди остаются дома, но я пока продолжаю тренироваться и соблюдаю все требования и рекомендации по гигиене, поэтому полагаю, что можно особенно не переживать по этому поводу», — резюмировал Гавриленков.