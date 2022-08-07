Дворковича переизбрали на пост главы FIDE

Аркадия Дворковича переизбрали на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Его поддержали своими голосами 157 человек. Украинец Андрей Баришполец, который тоже претендовал на этот пост, получил 16 голосов.

Голосование состоялось на генеральной ассамблее организации в городе Ченнай в Индии. Участвовать в выборах планировали еще два кандидата — белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли. Но Шерипов снял свою кандидатуру за несколько дней до голосования, а Куатли — уже во время генеральной ассамблеи, сообщил РБК.

Дворкович был президентом FIDE с октября 2018 года. В его команду входят норвежец Йоран Эулин-Янссон, азербайджанец Махир Мамедов, китаянка Чжу Чэнь и 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд,

Дворкович ранее занимал посты вице-премьера России, главы фонда «Сколково», председателя совета директоров ОАО «РЖД», а также помощника президента России.

В период с 2007 по 2010 годы он был вице-президентом Федерации шахмат России, а затем до 2014 года являлся председателем наблюдательного совета.