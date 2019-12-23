Главврач сборной России по футболу рассказал о допинге

Об этом он рассказал в эфире программы «Доживем до понедельника» на радио «Комсомольская правда» ведущим Максиму Шевченко и Тине Канделаки.

«УЕФА уже официально заявила, что никаких проблем не будет, матч пройдет в Санкт-Петербурге, сборная будет выступать под своим флагом», — напомнил Безуглов.

Врач убежден, что «по ЧМ тоже никаких проблем не будет». Эксперт обратил внимание на то, что российские футболисты так же часто проходят проверку на допинг, как и другие спортсмены.

«В 2019 году около 500 проб сдали наши ведущие футболисты, среди кандидатов в сборную ни одной проблемы не было. Российский футбол и допинг вещи несовместимые», — уточнил главврач.

Он обратил внимание на то, что «основная претензия WАDА сейчас в том, что Россия изменила базу данных, но объем изменений не уточняется».

Ранее СК подтвердил, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков удаленно зашел в базу данных Московской антидопинговой лаборатории и внес изменения.