    23 декабря 2019, 11:56

    Главврач сборной России по футболу рассказал о допинге

    Ольга Ситникова

    Главный врач российской сборной по футболу Эдуард Безуглов отметил, что российских футболистов регулярно проверяют на допинг. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Об этом он рассказал в эфире программы «Доживем до понедельника» на радио «Комсомольская правда» ведущим Максиму Шевченко и Тине Канделаки.

    «УЕФА уже официально заявила, что никаких проблем не будет, матч пройдет в Санкт-Петербурге, сборная будет выступать под своим флагом», — напомнил Безуглов.

    Врач убежден, что «по ЧМ тоже никаких проблем не будет». Эксперт обратил внимание на то, что российские футболисты так же часто проходят проверку на допинг, как и другие спортсмены.

    «В 2019 году около 500 проб сдали наши ведущие футболисты, среди кандидатов в сборную ни одной проблемы не было. Российский футбол и допинг вещи несовместимые», — уточнил главврач.

    Он обратил внимание на то, что «основная претензия WАDА сейчас в том, что Россия изменила базу данных, но объем изменений не уточняется».

    Ранее СК подтвердил, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков удаленно зашел в базу данных Московской антидопинговой лаборатории и внес изменения.