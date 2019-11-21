Главу ВФЛА временно отстранили из-за дела о допинге

Также временно отстранены еще ряд высокопоставленных чиновников федерации: исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, член правления организации, глава Федерации легкой атлетики Подмосковья Артур Карамян, руководитель отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова, антидопинговый координатор федерации Елена Иконникова.

Помимо этого отстранены российский прыгун в высоту Данил Лысенко и его тренер Евгений Загорулько.

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AIU обвинил Российскую федерацию легкой атлетики в препятствовании антидопинговому расследованию в отношении Лысенко.

В августе 2018 года спортсмена временно отстранили от участия в соревнованиях из-за неоднократного нарушения правил доступности. Выяснилось, что документы, которые он предоставил допинг-офицерам, чтобы объяснить свое отсутствие, были поддельными.

В ходе совместного расследования AIU и Российского антидопингового агентства, международная организация пришла к выводу, что к предоставлению ложных сведений и поддельных документов также были причастны чиновники ВФЛА.