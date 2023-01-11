Спорт 11 января 2023, 02:55 Главу FIFA допросили из-за обвинений в злоупотреблении полномочиями Le Monde: президента FIFA Инфантино допросили по делу о злоупотреблении полномочиями РИА «Новости»

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Президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино 10 января допросила прокуратура Швейцарии по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

Инфантино также обвиняется в нарушениях служебной тайны и препятствовании уголовному судопроизводству. Разбирательства о отношении президента FIFA начались летом 2020 года. По данным издания, он надеется, что дело закроют до новых выборов на пост главы федерации, которые пройдут в середине марта этого года.

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FIFA отказалась давать комментарии газете, «пока дело находится в стадии рассмотрения».

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По версии следствия, в преступных действиях также замешаны сотрудники прокуратуры. В частности, разбирательство инициировано в отношении экс-генпрокурора Швейцарии Михаэля Лаубера, с которым Инфантино встречался во время расследования дел о коррупции в FIFA.