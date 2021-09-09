Главу Федерации хоккея Белоруссии дисквалифицировали на пять лет

Глава Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков дисквалифицирован на пять лет. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на Международную федерацию хоккея.

В организации объяснили, что Басков нарушил кодекс поведения организации и принципы Олимпийской хартии. Из-за этого его решили отстранить. Басков возглавил федерацию в прошлом году. Его отстранение начнется с 10 сентября. Решение могут обжаловать в Спортивном арбитражном суде. Сам Басков пока никак не комментировал произошедшее.