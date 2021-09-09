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    09 сентября 2021, 15:48

    Главу Федерации хоккея Белоруссии дисквалифицировали на пять лет

    Дарья Морозова

    Глава Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков дисквалифицирован на пять лет. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на Международную федерацию хоккея.

    В организации объяснили, что Басков нарушил кодекс поведения организации и принципы Олимпийской хартии. Из-за этого его решили отстранить.

    Басков возглавил федерацию в прошлом году. Его отстранение начнется с 10 сентября.

    Решение могут обжаловать в Спортивном арбитражном суде. Сам Басков пока никак не комментировал произошедшее.