Главред «За рулем» рассказал, почему гонки проводятся во время пандемии

NASCAR в США гораздо популярнее «Формулы-1». По словам Кадакова, полностью обезопасить гонки невозможно. Так как это в любом случае работа с командой.

«Если превратить эти гонки в тихую и безопасную версию, то NASCAR либо умрет, либо к нему потеряют интерес много зрителей. Американцы хотят этого действа и буйства красок, и даже если у них нет возможности смотреть на это с трибун, они будут смотреть по телевизору, и им нужен тот самый NASCAR», — пояснил журналист.

Он также отметил, что гонки — более индивидуальный вид спорта, чем командные состязания. Исходя из этого, можно предположить, что их вернут после пандемии коронавируса одними из первых.