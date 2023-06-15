Спорт 15 июня 2023, 22:03 Главой комитета FIFA по борьбе с расизмом станет Винисиус

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Президент FIFA Джанни Инфантино уточнил, кто возглавит комитет организации по борьбе с расизмом. Функционера процитировал RT.

Во главе комитета встанет бомбардир мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

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«Я попросил Винисиуса возглавить эту группу игроков, которая будет разрабатывать более строгие наказания», — рассказал президент FIFA.

Инфантино подчеркнул, что больше не будет футбола с расизмом.

В конце мая «Реал» проиграл «Валенсии» с минимальным счетом в рамках 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма матч пришлось прервать из-за того, что с трибун доносились расистские оскорбления в адрес Винисиуса.