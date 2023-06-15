15 июня 2023, 22:03
Главой комитета FIFA по борьбе с расизмом станет Винисиус
Президент FIFA Джанни Инфантино уточнил, кто возглавит комитет организации по борьбе с расизмом. Функционера процитировал RT.
Во главе комитета встанет бомбардир мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.
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«Я попросил Винисиуса возглавить эту группу игроков, которая будет разрабатывать более строгие наказания», — рассказал президент FIFA.
Инфантино подчеркнул, что больше не будет футбола с расизмом.
В конце мая «Реал» проиграл «Валенсии» с минимальным счетом в рамках 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма матч пришлось прервать из-за того, что с трибун доносились расистские оскорбления в адрес Винисиуса.
Футбол
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