Главой департамента судейства РФС стал иностранец

Сразу два кадровых назначения произошли в Российском футбольном союзе. Виктора Кашшаи из Венгрии назначили на должность главы департамента судейства, а Сергея Фурса сделали руководителем инспектирования.

«Российский футбольный союз сообщает о кадровых назначениях руководителей двух департаментов — судейства и инспектирования. Новым руководителем департамента судейства стал Виктор Кашшаи, департамент инспектирования возглавил Сергей Фурса», — сказано на сайте РФС.

Как стало известно ранее, РФС проводит реформу судейского корпуса. Теперь департаменты судейства и инспектирования представляют собой два отдельных ведомства.

«Я недавно завершил карьеру арбитра, и возможность создания новой судейской системы — очень интересная для меня задача. Уверен, что благодаря совместной работе мы сможем вывести судейство в России на принципиально новый уровень», — отметил Кашшаи.

В свою очередь, Фурса поблагодарил руководство РФС «за проявленное доверие» и заявил, что назначение стало для него настоящим вызовом и честью.

«Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. <…> Сергей Фурса — опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы», — подчеркнул президент РФС Александр Дюков.

Виктор Кашшаи родился 10 сентября 1975 года в Венгрии. За годы своей профессиональной деятельности стал арбитром FIFA и вошел в число элитных рефери UEFA.

Сергей Фурса родился 30 июня 1959 года. Свою карьеру начал в 1984-м и был главным арбитром на 244 матчах.