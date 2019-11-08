Главным тренером ФК «Динамо» назначен Кирилл Новиков

Совет директоров футбольного клуба «Динамо» утвердил на должности главного тренера Кирилла Новикова, ранее назначенного на пост исполняющего обязанности. Он также является главным тренером молодежной команды.

И.о. главного тренера «Динамо» назначили Кирилла Новикова Подробнее

Об этом сообщается на сайте клуба.

«Футбольный клуб „Динамо–Москва“ и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона 2019–2020 года, согласно которому Новиков вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды», — заявила пресс-служба клуба.

Утвержденное Советом директоров соглашение подписано в соответствии с требованиями регламентов РФС и РПЛ.

Футболист, тренер и футбольный судья региональной категории 38-летний Кирилл Новиков работает в структуре «Динамо» с 2015 года. Под его руководством молодежная команда в 2017 году заняла 10-е место в зоне «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги по итогам сезона-2017/18.

Новиков сменил на посту главного тренера Дмитрия Хохдова, подавшего в отставку после того, как «Динамо» проиграл «Оренбургу» в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги.