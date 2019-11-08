Главным тренером ФК «Динамо» назначен Кирилл Новиков
И.о. главного тренера «Динамо» назначили Кирилла НовиковаПодробнее
Об этом сообщается на сайте клуба.
«Футбольный клуб „Динамо–Москва“ и Кирилл Новиков заключили новый трудовой договор до конца сезона 2019–2020 года, согласно которому Новиков вместе со своим штабом продолжит работу на посту главного тренера основной команды», — заявила пресс-служба клуба.
Утвержденное Советом директоров соглашение подписано в соответствии с требованиями регламентов РФС и РПЛ.
Футболист, тренер и футбольный судья региональной категории 38-летний Кирилл Новиков работает в структуре «Динамо» с 2015 года. Под его руководством молодежная команда в 2017 году заняла 10-е место в зоне «Запад» первенства Профессиональной футбольной лиги по итогам сезона-2017/18.
Новиков сменил на посту главного тренера Дмитрия Хохдова, подавшего в отставку после того, как «Динамо» проиграл «Оренбургу» в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги.