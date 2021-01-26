Главным тренером «Челси» станет немец Томас Тухель

В ближайшее время британец Фрэнк Лэмпард на посту главного тренера футбольного клуба «Челси» сменит немец Томас Тухель. Возможно, уже через 48 часов он прилетит в Соединенное Королевство. По некоторым данным, он подписал контракт на 18 месяцев.

Об этом сообщил портал The Athletic. Соответствующий пост появился в Instagram клуба.

Лэмпард тренеровал футболистов «Челси» с июля 2019 года. Сейчас клуб занимает девятое место в таблице чемпионата Англии. В пяти из восьми последних матчах команда потерпела поражение.

По данным «Чемпионата», Тухель был уволен с поста главного тренера «ПСЖ» после того, как впервые в истории вывел команду в финал Лиги чемпионов. Его основным недостатком издание назвало склонность к публичной критике руководства клубов.

Из дортмундской «Боруссии» Тухель также ушел после публичного конфликта с генеральным директором Хансом-Йоахимом Ватцке.