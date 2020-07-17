Главный врач сборной России рассказал о заразившихся коронавирусом футболистах

Порядка десяти футболистов Тинькофф-Российской Премьер-Лиги перенесли легкую пневмонию, вызванную коронавирусом. Об этом сообщил главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

«К счастью, это была легкая форма, поражений легочной ткани больше чем в первой степени не было», — приводит слова Безуглова ТАСС.

Главный врач сборной добавил, что почти все спортсмены, перенесшие пневмонию, уже вернулись к тренировкам и играм. Безуглов похвалил врачей Федерального медико-биологического агентства за лечение спортсменов и пообещал восстановить любого футболиста, перенесшего коронавирус.

Чемпионат России по футболу возобновился 19 июня. Ранее игры приостановили из-за пандемии COVID-19. При этом врачи регулярно находят очаги распространения коронавируса среди игроков российских футбольных команд. Так, 16 июля стало известно, что вирус подхватили девять человек из ФК «Сочи». Теперь клуб не сможет принять участие в игре с «Тамбовом», сочинцам засчитают техническое поражение.