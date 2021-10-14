Главный тренер «Зенита» высказался о желании Роналду приобрести индивидуальную криокамеру

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о решении Криштиану Роналду приобрести для себя персональную криокамеру для восстановления. Стоимость аппарата составляет 60 тысяч евро. Об этом сообщил «Матч ТВ».

«Позволил бы я игрокам „Зенита“ сделать что-то подобное? Пожалуйста! Но не думаю, что кому-то в „Зените“ в принципе может понадобиться индивидуальная криокамера», — отметил тренер.

Он подчеркнул также, что на базе питерского клуба есть все необходимое оснащение для того, чтобы качественно восстановиться после тренировок и матчей. Он отметил, что персональная камера является аналогом другого оборудования, передали Nation News.