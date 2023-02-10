Спорт 10 февраля 2023, 15:02 Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил матч с «Урарту»

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Петербургский ФК «Зенит» провел товарищеский матч с ереванским ФК «Урарту» и одержал победу. Об этом сообщили «Невские новости».

Тренер петербургской команды Сергей Семак оценил итоги встречи. Он заявил, что матч, который завершился со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых, в целом прошел достойно.

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«Хороший спарринг, достаточно интенсивный по движению и первый тайм, и половина второго тайма. Концовку физически немножко подсели — много замен. Непривычно молодым игрокам на каких-то позициях играть», — прокомментировал Сергей Семак.

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Но он также добавил, что некоторые игроки не смогли выйти на поле по различным причинам. Например, полузащитник Андрей Мостовой потянул спину во время тренировки. В целом, Сергей Семак смог благодаря матчу оценить физическую подготовку, а также сильные и слабые стороны молодых игроков.