27 июня 2023, 14:08
Главный тренер «Зенита» Семак заявил, что российскому футболу нужно больше конструктива
Главный тренер петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак заявил, что российский футбол должен быть более конструктивным. Об этом сообщили «Невские новости».
«Мне кажется, футболу нашему требуется больше конструктива. Не огульной критики, а именно конструктива со стороны клубов. Больше общения их между собой, с болельщиками, с журналистами», — сказал Семак.
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Он добавил, что футболисты должны быть мотивированы не деньгами, а одержанными победами. Также тренер «Зенита» подчеркнул, что необходимо решать все вопросы в корректной дискуссии и избегать ненужного «хая».
Футбол
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