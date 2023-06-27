Спорт 27 июня 2023, 14:08 Главный тренер «Зенита» Семак заявил, что российскому футболу нужно больше конструктива

Читать 360tv в

Главный тренер петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак заявил, что российский футбол должен быть более конструктивным. Об этом сообщили «Невские новости».

«Мне кажется, футболу нашему требуется больше конструктива. Не огульной критики, а именно конструктива со стороны клубов. Больше общения их между собой, с болельщиками, с журналистами», — сказал Семак.

Реклама

Он добавил, что футболисты должны быть мотивированы не деньгами, а одержанными победами. Также тренер «Зенита» подчеркнул, что необходимо решать все вопросы в корректной дискуссии и избегать ненужного «хая».

Авторы: