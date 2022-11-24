Спорт 24 ноября 2022, 15:34 Главный тренер «Зенита» Семак: в игре со «Спартаком» не будут участвовать вратарь Одоевский и защитник Ловрен

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Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, кто не будет участвовать в матче против «Спартака» 27 ноября. Об этом написали «Невские новости».

Как сообщил наставник, в предстоящей игре зрители не увидят вратаря Даниила Одоевского и хорватского защитника Деяна Ловрена.

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Матч «Зенита» против «Спартака» пройдет на стадионе «Газпром Арена». Сейчас клуб находится на третьей строчке в своей группе, в то время как московская команда возглавляет турнирную таблицу.

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