Главный тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии команды перед матчем с Испанией

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, готова ли команда к предстоящему матчу с Испанией. Он также уточнил, какие у него ожидания от грядущей игры. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Матч с испанским клубом «Бетиса» состоится завтра, 17 февраля, в рамках Лиги Европы. Семак рассказал, что защитник Деян Ловрен не сможет принять участие в матче, так как получил травму. Также на поле не получится выпустить вратаря Станислава Крицюка, так как спортсмен только начал восстанавливаться.

«Все остальные готовятся к игре. Конечно, было бы лучше, если бы перед матчами плей-офф Лиги Европы мы были в игровом тонусе, но у нас был большой перерыв. Мы провели два сбора, к сожалению, не все игроки смогли отработать на них полностью. Те, кто полностью прошел оба сбора, готовы лучше», — пояснил тренер.