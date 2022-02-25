Главный тренер «Зенита» Семак назвал справедливым результат матча с «Бетисом»

Главный тренер «Зенита» назвал справедливым результат матча с «Бетисом» и признал, что «Бетис» превосходит «Зенит» по силе. Об этом Сергей Семак заявил в интервью «Матч ТВ».

«Сегодня, я думаю, ребята отдали все силы ради победы, старались, играли активно, агрессивно. Но, к сожалению, для того чтобы побеждать, нужно забивать. <…> Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может. Но на сегодняшний день, значит, „Бетис“ сильнее нас, раз они идут дальше», — сказал тренер.

В рамках Лиги Европы в первом матче «Зенит» проиграл «Бетису» со счетом 3:2, а в ответной встрече сыграл вничью — 0:0, пояснила «Свободная пресса».