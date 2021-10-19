Главный тренер «Зенита» оценил предстоящий матч с «Ювентусом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч группового этапа Лиги чемпионов, в ходе которого его команда сразиться с «Ювентусом». Об этом сообщил Sport24.

Тренер отметил, что «Ювентус» усердно работает для того, чтобы достичь желаемого результата. По его словам, предстоящий матч будет крайне важным событием для команды, передало РИА ФАН.

«Кроме Оздоева все работают в общей группе и готовы принять участие в матче. Нас ждет тяжелый матч против команды, которая набрала ход», — заявил Семак.

Игра состоится 20 октября, передал RT. Матч начнется в десять часов вечера по московскому времени.