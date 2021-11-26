Главный тренер «Зенита» объяснил проигрыш команды греческому «Панатинаикосу»

Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал проигрыш греческому «Панатинаикосу», встреча с которым прошла в рамках 12-го тура Евролиги. Об этом написал «Петербургский дневник».

«В первой половине матча мы играли лучше, чем это отражал счет на табло. У нас была возможность создать отрыв в 10-12 очков, но мы не забросили несколько бросков из-под кольца, несколько открытых бросков. Во второй половине матча „Пао“ был намного лучше нас, особенно в третьей четверти, когда мы просто выпали из игры. У нас совсем не получалось забросить, мы были неэффективны и набрали лишь 10 очков… Мы не заслужили победы сегодня», — пояснил тренер.

Игра между командами завершилась со счетом 70:64 (15:23, 18:15, 20:10, 17:16) в пользу греков. Самым результативным игроком встречи у гостей стал Джордан Лойд, набравший 15 очков.

Сейчас «Зенит» в турнирной таблице идет четвертым, выиграв восемь матчей. В 13-м туре команда встретится с сербской командой «Црвена Звезда» 3 декабря.