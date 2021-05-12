Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал возвращение Овечкина в команду

Главный тренер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт похвалил хоккеиста Александра Овечкина, который вернулся в команду после травмы. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Он считает, что Овечкин показывает «выдающиеся результаты» как снайпер. Также Лавиолетт отметил, что он «тот хоккеист, который может придумать что-то в каждой игре».

«Сделайте паузу и оцените его действия после матча. Кажется, мы видим рядовые действия, а на самом деле это не так», — заключил тренер.