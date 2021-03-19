Главный тренер «Урала» прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Юрий Матвеев в рамках пресс-конференции объяснил поражение от московскому «Спартака». Матч 23-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 1:5, написал сайт NEWS.ru.

«Болезненное поражение, но ни в коем случае не хочется никого обвинять, потому что проиграла вся команда», — подчеркнул Матвеев на послематчевой пресс-конференции.

Тренер напомнил, что против «Спартака» вышел состав из молодых футболистов. По его словам, неопытным спортсменам всегда трудно начинать. Матвеев отметил, что ребятам нужно давать шанс.

Ранее сообщалось, что защитника столичного «Спартака» Илью Кутепова вызвали в российскую сборную по футболу для подготовки к играм отборочного этапа чемпионата мира, который пройдет в будущем году.