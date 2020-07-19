Главный тренер «Урала» подал в отставку после проигрыша «Химкам»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подал в отставку. Такое решение он принял после того, как клуб проиграл «Химкам» в полуфинале Кубка России.

Об своем решении Парфенов рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

Мы провалили игру. Я покидаю команду, хочу поблагодарить руководство, болельщиков и каждого игрока. Это часть футбола, но нужно двигаться дальше Дмитрий Парфенов.

Дмитрий Парфенов возглавлял футбольный клуб «Урал» с мая 2018 года. За это время команда смогла дойти до финала Кубка России — 2018/19. Тогда спортсмены заняли второе место, чемпионом соревнования стал «Локомотив».

В этот раз «Урал» проиграл «Химкам» в полуфинале Кубка России со счетом 3:1. Единственный гол команда забила во втором тайме — отличился нападающий Андрей Панюков.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» сейчас занимает 11-ю позицию. Команда из Екатеринбурга провела уже 29 матчей. За это время спортсмены девять раз выиграли, восемь — сыграли в ничью, а еще 12 встреч проиграли.

Следующий матч «Урал» проведет с «Локомотивом» на своем поле. Встреча состоится 22 июля, в 19:00.