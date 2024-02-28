28 февраля 2024, 17:51
Главный тренер ЦСКА Федотов заявил о хорошей подготовке команды
Игроки ЦСКА много тренировались и хорошо подготовились ко второй части сезона РПЛ. Об этом RT рассказал главный тренер команды Владимир Федотов.
Он рассказал, что они с командой разобрали все прошлые ошибки, разработали стратегию. Несмотря на поражение от «Динамо», тренер высоко оценивает шансы ЦСКА.
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«Те моменты, которые привели к неудачному результату, мы разобрали. Верю, что работа над ошибками не пройдет даром», — сказал Федотов.
Футбол
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