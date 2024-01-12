Спорт 12 января 2024, 17:55 Главный тренер ЦСКА Федоров раскритиковал игру своих хоккеистов после поражения от «Динамо»

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Главный тренер ХК ЦСКА Сергей Федоровостался недоволен игрой своих подопечных, которые потерпели поражение в матче с «Динамо». Об этом сообщило радио «КП».

По словам наставника, так начинать игру было категорически нельзя. Именно по причине плохого старта игроки пропустили две шайбы и лишили себя шанса на победу.

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«Я очень расстроен. И ничего не предвещало, что мы можем вот так начать против „Динамо“, той команды, которая должна и обязана быть для нас раздражителем и хорошим раздражителем», — сказал Федоров.

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