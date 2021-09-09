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    09 сентября 2021, 21:56

    Главный тренер «Спартака» не хотел отпускать Мирзова в «Химки»

    Дарья Морозова

    Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория не хотел отпускать Резиуана Мирзова в «Химки». Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Уточняется, Витория и Мирзов провели разговор, в котором тренер сказал футболисту, что видит его частью команды. Тем не менее, гендир «Химок» Евгений Мележиков уговорил перейти его в свою команду.

    Ранее полузащитника «Старой Синьоры» Уэстона Маккенни выгнали из сборной США из-за нарушения антиковидного протокола.