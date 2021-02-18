Главный тренер «Спартака» высказался о возможном переходе в клуб Промеса

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Кубка России прокомментировал возможность перехода нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб, написал сайт RT.

«Время для принятия решений есть. Надеемся, что Промес сможет приехать и нам помочь. Но решение будет приниматься с руководством клуба», — заявил тренер.

Квинси выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Он оформил 66 голов и сделал 33 результативные передачи в 135 матчах за российский клуб. В этом сезоне форвард провел 25 встреч. Футболист забил шесть мячей и осуществил одну результативную передачу.

Встреча «Динамо» и «Спартака» состоится 20 февраля в 19:30 по московскому времени.