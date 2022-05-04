Главный тренер «Спартака» Ваноли покинет свой пост

Спортивный журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале рассказал, что руководство «Спартака» решило уволить главного тренера команды, итальянского специалиста Паоло Ваноли. Об это написала «Свободная пресса».

По словам журналиста, который ссылается на свой источник, жена владельца клуба Леонида Федуна Зарема Салихова разочаровалась в работе тренера. Ее не устраивает та игра, которую демонстрируют футболисты на поле под руководством итальянца.

Сейчас владельцы клуба рассматривают сразу несколько кандидатов на пост главного тренера, среди которых Игорь Осинькин из «Крыльев Советов», Андрей Талалаев из «Ахмата» и Михаил Галактионов из молодежной сборной РФ.