Главный тренер «Спартака» Ваноли оценил возможное возвращение Дзюбы в команду

Главный тренер «Спартака», итальянский специалист Паоло Ваноли прокомментировал возможное возвращение в команду нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Наставник считает, что команда лишь выиграет от возвращения форварда.

«Дзюба? Мне повезло иметь в своем распоряжении двух высоких форвардов — Соболева и Николсона. Я ими очень доволен и считаю, у ребят есть возможность прогрессировать. Если будет третий, почему бы и нет», — процитировало РИА ФАН слова итальянца.

В «Спартаке» Артем Дзюба провел 166 матчей, в которых забил 38 голов и отдал 23 результативные передачи. Сейчас он играет за петербургский «Зенит».