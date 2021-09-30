Главный тренер «Спартака» рассказал о проблемах в команде перед матчем с «Наполи»

Тренер московского «Спартака» Руй Витория признался, что в команде существуют некоторое проблемы. Кроме того, он оценил шансы своих подопечных на предстоящей игре с итальянской командой «Наполи». Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на издание CalcioNapoli24.

По словам тренера, у соперников есть важные качества: команда умеет играть хорошо, но также в ней есть индивидуально сильные игроки. Витория отметил, что его подопечные сейчас находятся не в лучшем состоянии, нельзя сказать о полной боевой готовности. Но команда нацелена на успех и верит в совместную работу.

Главный тренер «Спартака» упомянул и о проблемах в клубе. По его словам, Ларссон еще не готов, то же касается Зобнина, Рассказова, Кутепова, Хендрикса.

Команде «хотелось бы иметь больше вариантов», однако они не станут жалеть себя. Игроки нацелены на борьбу до последней минуты, заключил тренер.