Главный тренер «Спартака» останется в клубе

Наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли признался «Матч ТВ», что останется работать в клубе.

«По другим клубам я не могу ничего сказать. По себе и по своему тренерскому штабу могу сказать, что мы остаемся», — цитирует специалиста «Свободная пресса».

Он подчеркнул, что будет оставаться в клубе до последнего, пока есть такая возможность, поскольку считает, что футбол несет посыл к миру. Что касается исключения спартаковцев из Лиги Европы, то он назвал это тяжелым психологическим ударом.

«Но все, что происходит — выше нас, это то, на что мы не можем оказать влияние. Мы можем сейчас только отдавать всех себя в других соревнованиях. У нас остались чемпионат и Кубок России, где мы должны дойти до конца», — добавил Ваноли.