Спорт 12 апреля 2023, 02:19 Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился в Москве Тренер «Спартака» Абаскаль женился на своей избраннице в Москве YouTube

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль связал себя узами брака со своей избранницей Алехандрой в Москве. После церемонии молодожены побывали на Красной площади. Информация об этом появилась в Telegram-канале команды.

«Гильермо Абаскаль и Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь!» — отмечено в сообщении красно-белых. Футбольный клуб также выложил фотографии, на которых запечатлены молодожены.

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Испанец Гильермо Абаскаль стал главным тренером «Спартака» в июне 2022 года. Он пришел на место итальянца Паоло Ваноли. Предыдущим местом работы Абаскаля был швейцарский клуб «Базель», с которым Гильермо завоевал серебряные медали местного чемпионата.

Также Абаскаль успел потренировать испанскую «Севилью», швейцарские клубы «Лугано» и «Кьяссо», а также итальянскую «Асколи».

Московский «Спартак» в рамках 22-го тура РПЛ 8 апреля играл со столичным «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:3. Сейчас красно-белые находятся на третьей строчке в турнирной таблице с 42 очками.