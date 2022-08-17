Главный тренер «Сочи» объяснил отказ от продажи Нобоа
Наставник футбольной команды «Сочи» Вадим Гаранин объяснил, почему клуб отказался от продажи хавбека Кристиана Нобоа. Об этом написал «Чемпионат».
Гаранин назвал Нобоа ярким футболистом и лидером, в котором нуждается «Сочи».
«Какой Кристиан футболист, вы видите в последних матчах, в которых он играет с первой до последней минуты. Да, нужно было время, чтобы мы увидели того самого Нобоа, которого вы видите в последних матчах», — цитирует главного тренера РИА ФАН.
Уточняется, что в минувшем сезоне футболист отыграл за «Сочи» 29 матчей. Он записал в свой актив 10 голов и отметился девятью результативными передачами.