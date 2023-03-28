Спорт 28 марта 2023, 23:28 Главный тренер сменился в «Торпедо»

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Пост наставника московского «Торпедо» занял испанский специалист Жозеп Клотет, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

На минувшей неделе из команды ушел Андрей Талалаев, который возглавил клуб в октябре прошлого года. Под его руководством «Торпедо» отыграло 12 матчей, из которых проиграло девять.

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В нынешнем сезоне в активе автозаводцев 10 очков. Они находятся на последнем месте в турнирной таблице российского чемпионата.