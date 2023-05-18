18 мая 2023, 21:32
Главный тренер сменился в российской сборной по легкой атлетике
Руслан Мащенко возглавил сборную России по легкой атлетике, передает RT со ссылкой на сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.
Отмечается, что министр спорта Олег Матыцин подписал приказ о согласовании кандидатуры главного тренера национальной сборной. Ранее Мащенко занимал пост старшего тренера сборной России в группе барьерного бега и спринта. За свою спортивную карьеру он дважды завоевывал серебряные медали на летних чемпионатах Европы по бегу в 1998 и 2002 годах. Также в его активе золото зимнего чемпионата Европы 1998 года в беге на 400 метров.
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