Спорт 18 мая 2023, 21:32 Главный тренер сменился в российской сборной по легкой атлетике

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Руслан Мащенко возглавил сборную России по легкой атлетике, передает RT со ссылкой на сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

Отмечается, что министр спорта Олег Матыцин подписал приказ о согласовании кандидатуры главного тренера национальной сборной. Ранее Мащенко занимал пост старшего тренера сборной России в группе барьерного бега и спринта. За свою спортивную карьеру он дважды завоевывал серебряные медали на летних чемпионатах Европы по бегу в 1998 и 2002 годах. Также в его активе золото зимнего чемпионата Европы 1998 года в беге на 400 метров.