Спорт 14 июня 2023, 21:23 Главный тренер сменился в ХК «Рейнджерс»

Читать 360tv в

Пост главного тренера клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» занял Питер Лавиолетт. Об этом сообщил RT.

58-летний специалист ушел из «Вашингтон Кэпиталз» после того, как команде не удалось выйти в плей-офф в сезоне-2022/23. В истории «Нью-Йорк Рейнджерс» Лавиолетт стал 37-м наставником.

Реклама

«Мы рады, что Питер будет новым главным тренером нашей команды. У Лавиолетта очень богатый опыт работы в НХЛ, он добивался успеха со многими клубами», — напомнил генеральный менеджер команды Крис Друри.