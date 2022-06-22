Главный тренер сменился в ФК «Шериф»

Пост наставника приднестровского футбольного клуба «Шериф» занял специалист из Хорватии Степан Томас. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

До Томаса главным тренером команды был украинец Юрий Вернидуб. Под его руководством «Шерифу» удалось впервые в своей истории пробиться в группой этап Лиги чемпионов.

По данным издания, последним клубом, с которым работал Томас, был турецкий «Гезтепе». Отмечается, что он в качестве игрока выиграл 13 титулов. В частности, Томас два раза становился чемпионом России в составе казанского «Рубина».