Спорт 12 апреля 2023, 18:43 Главный тренер сменился в ФК «Рубин»

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Во главе казанского «Рубина» встал бывший наставник московского «Локомотива» Рашид Рахимов. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Рахимов сменил Юрия Уткульбаева на посту главного тренера команды. Первая игра «Рубина» под руководством Рахимова намечена на 15 апреля. Казанский клуб сыграет с ярославским «Шинником». В текущем сезоне «Рубин» находится на втором месте в турнирной таблице Первой лиги.