Главный тренер сменился в ФК «Ахмат» | 360°

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Главный тренер сменился в ФК «Ахмат»

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Пост главного тренера грозненского «Ахмата» занял Сергей Ташуев. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу клуба.

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«Свободная пресса» утонила, что контракт, заключенный между Ташуевым и командой, рассчитан до конца нынешнего сезона. Первая тренировка под руководством 63-летнего специалиста пройдет уже сегодня.

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