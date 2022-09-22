Главный тренер сменился в ФК «Ахмат» | 360°

Спорт 22 сентября 2022, 18:17 Поделиться Telegram

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Viber Главный тренер сменился в ФК «Ахмат»

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Пост главного тренера грозненского «Ахмата» занял Сергей Ташуев. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу клуба.

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«Свободная пресса» утонила, что контракт, заключенный между Ташуевым и командой, рассчитан до конца нынешнего сезона. Первая тренировка под руководством 63-летнего специалиста пройдет уже сегодня.

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