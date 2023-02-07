Спорт 07 февраля 2023, 20:20 Главный тренер сменился у сборной Катара по футболу

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Пост наставника сборной Катара по футболу занял бывший главный тренер национальных команд Ирана и Португалии Карлуш Кейруш. Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный сайт Катарской футбольной ассоциации.

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Договор между Кейрушем и сборной рассчитан до конца чемпионата мира, который состоится в 2026 году. В конце ноября 69-летний специалист ушел из иранской сборной. Под его руководством команде не удалось выйти из группового этапа на ЧМ-2022. Иранцы проиграли американцам с минимальным счетом и оказались на третьем месте.