Спорт 09 января 2023, 22:13 Главный тренер сменился у португальской сборной по футболу

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Пост наставника сборной Португалии по футболу занял испанский специалист Роберто Мартинес. Об этом сообщил RT.

C 2016 по 2022 год Мартинес тренировал сборную Бельгии. Под его руководством бельгийцы завоевали бронзовые медали на чемпионате мира 2018 года.

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В середине декабря Фернанду Сантуш оставил пост главного тренера португальской сборной, с которой он работал с 2014 года. Вместе с ним португальцам удалось выиграть Евро-2016 и Лигу наций — 2018/19. На прошедшем мундиале в Катаре подопечные Сантуша дошли до ¼ финала, где проиграли марокканцам со счетом 1:2.

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