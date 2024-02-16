Спорт 16 февраля 2024, 16:20 Главный тренер СКА Ротенберг назвал матч с «Салаватом Юлаевым» одним из лучших в чемпионате

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Петербургский ХК СКА одержал победу на уфимским «Салаватом Юнаевым» в домашнем матче со счетом 2:0, но наставник армейцев Роман Ротенберг высоко оценил игру соперников. Об этом сообщил «Петроград».

Главный тренер СКА отметил, что уфимцы ушли от финского хоккея, полностью перестроив линию поведения на льду. Они показали высокий уровень игры.

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По мнению Ротенберга, прошедший матч был один из лучших в чемпионате.

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