07 декабря 2023, 18:40
Главный тренер «Сибири» Немировски покинул свой пост
Главного тренера хоккейного клуба «Сибирь» Дэвида Немировски отправили в отставку. Свой пост также покинул его помощник Евгений Королев, сообщил сайт «КП-Спорт».
Руководство клуба приняло такое решение из-за неудовлетворительных результатов команды. Контракт с «Сибирью» Немировски заключил в апреле этого года.
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«Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность поправить», — заявил гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский.
Отмечается, что клуб занимает только восьмое место в Восточной конференции в этом сезоне.
Хоккей
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