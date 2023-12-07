Спорт 07 декабря 2023, 18:40 Главный тренер «Сибири» Немировски покинул свой пост

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Главного тренера хоккейного клуба «Сибирь» Дэвида Немировски отправили в отставку. Свой пост также покинул его помощник Евгений Королев, сообщил сайт «КП-Спорт».

Руководство клуба приняло такое решение из-за неудовлетворительных результатов команды. Контракт с «Сибирью» Немировски заключил в апреле этого года.

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«Необходимо принимать оперативные меры для выхода команды из кризиса, пока еще есть возможность поправить», — заявил гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский.

Отмечается, что клуб занимает только восьмое место в Восточной конференции в этом сезоне.