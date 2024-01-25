Спорт 25 января 2024, 13:23 Главный тренер Семак назвал интенсивной игру «Спартака» с «Чонбук Моторс»

Читать 360tv в

Петербургский «Зенит» одержал победу над южнокорейским «Чонбук Моторс» в рамках тренировочных сборов. Встречу прокомментировал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ФК.

Наставник назвал игру интенсивной, отметив, что команда хорошо выходила из-под прессинга. Количество брака он объяснил усталостью спортсменов, которая накопилась в условиях сборов.