Главный тренер сборной Украины покинул свой пост

Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу. Он сообщил, что контракт с Федерацией футбола Украины (ФФУ) завершен. Он тренировал команду на протяжении пяти лет.

Об этом Андрей Шевченко сообщил в Instagram. Он отметил, что 1 августа истек контракт, который был заключен с Федерацией футбола Украины.

«Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. <…> Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным», — написал он.

Шевченко поблагодарил президента ФФУ за возможность быть главным тренером сборной, а также каждого игрока команды. Благодарность получил также каждый человек, который помогал команде или был к ней причастен.

За время работы Шевченко сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020.Этот результат оказался лучшим для команды в рамках чемпионатов Европы. Во время группового этапа Евро-2020 украинский футболисты одержали одну победу и заняли третье место, попав в плей-офф. В рамках 1/8 финала сборная обыграла Швецию, но в четвертьфинале проиграла Англии со счетом 0:4.