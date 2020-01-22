Главный тренер сборной России оценил решение WАDА и поделился планами на будущее

«Главное, что WADA отстранило Россию от Олимпийских игр, спортсмены могут выступать только под нейтральным флагом. Это, конечно, очень печально. Если кто-то совершил преступление, почему наши девочки в художественной гимнастике, которые никогда не совершали никаких промахов в этом отношении, которые никогда не были привлечены ни к чему, которые никогда не нарушали никаких допинговых регламентов, должны быть в серых костюмах и выступать под нейтральным флагом? Почему за грехи других должны отвечать спортсмены чистые, ни в чем даже не подозреваемые?» — поинтересовалась Виннер-Усманова.

Однако заявила, что ее команда продолжит работу и выступления. По ее словам, «поток не остановится».

Тренер рассказала о правилах в художественной гимнастике. «Там, где кончается дисциплина, кончается и успех. Там, где кончается успех, значит, была дисциплина не та», — подчеркнула она. А чтобы объяснить свою дисциплину и спортивный характер, Виннер-Усманова вспомнила детство и юность.

«У меня папа был художник, и мама могла быть актрисой, всегда участвовала во всех драматических кружках, спектаклях. Благодаря бабушке я уже в четыре года читала „Как ныне сбирается вещий Олег“, эту поэму, и в общем знаю очень много наизусть стихотворений и поэм, „Евгения Онегина“ две главы точно знаю наизусть. У меня чувство прекрасного присутствовало всегда. И в хореографическое училище я поступала, и актрисой хотела стать — это всегда у меня было. И все это преобразовалось и саккумулировалось в художественной гимнастике», — заметила она.

Тренер также предположила, как будет развиваться художественная гимнастика.

«Думаю, что художественная гимнастика должна сочетать в себе и риск, и красоту, и спектакли должны разыгрываться каждый раз. Ну и думаю, что обязательно нужно сделать смешанную пару — такое групповое упражнение. Сейчас в групповом упражнении выступает пять гимнасток, а мне бы хотелось, чтобы выступала пара, как в синхронном плавании, чтобы были мальчик и девочка. Это очень красиво», — рассказала Виннер-Усманова.