Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что у него с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой есть личный конфликт. Изложение его слов привел «Спорт-Экспресс».

Тренер подчеркнул, что личный конфликт с футболистом действительно есть, но он никак не влияет на возможный вызов Дзюбы для выступлений за сборную России. Карпин уточнил, что форвард не принимал участие в сентябрьских матчах только из-за того, что был не готов.

«Дзюбы не было в сборной в сентябре, потому что он не готов. Если станет играть лучше, получит приглашение? Безусловно. Есть ли между нами личный конфликт? Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма», — отметил он.

В сентябре сборная России провела три игры в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. Два матча закончились победой национальной команды: футболисты обыграли Кипр и Мальту. Еще одна встреча — с Хорватией — закончилась в ничью.

Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России летом 2021 года. Его контракт действует до конца года — к тому моменту станет понятно, будут ли его продлевать. Под руководством Карпина сборная занимает второе место по очкам в турнирной таблице группы Н.